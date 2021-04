EOK peasekretär Andrus Veerpalu iga-aastasest toetusest: de jure on ta ikkagi olümpiavõitja

Vähemalt hetkeseisuga. Delfile ja Eesti Päevalehele teadaolevalt on Kultuurkapital just praegu kujundamas antud küsimuses oma seisukohta.

Veerpalule on Kultuurkapitali poolt kahe olümpiakulla ja ühe hõbemedali eest määratud 5400-eurone iga-aastane toetus. Kolme aasta pärast hakkab Veerpalu riigilt saama ka olümpiavõitja eripensioni, mis hetkel 1441 eurot kuus ning võib vastavalt Eesti keskmisele palgale veelgi tõusta.

Ettepaneku Kultuurkapitalile toetuse suhtes on omal ajal teinud Eesti olümpiakomitee. EOK peasekretäri Siim Sukles sõnul Eesti spordi katuseorganisatsioon uut ettepanekut toetuse ära võtmise osas teha ei saa, seda enam, et hoolimata rahvusvahelise suusaliidu võistlus- ja tegutsemiskeelust on tal kõik medalid siiani alles.

"Meie teeme taotluse olümpiamängudel medali võitnud sportlaste kohta. Andrus Veerpalu on Salt Lake Citys ja Torinos tulnud olümpiavõitjaks. Ta on meie olümpiavõitjate nimekirjas. Praegu ei ole keegi temalt olümpiatiitleid ära võtnud. De jure on Andrus Veerpalu ikkagi olümpiavõitja," ütles Sukles.

Kultuurkapitali esimees on kultuuriminister Anneli Ott.

Rahvusvahelise spordiarbitraaži (CAS) antidopingudivisjon otsustas sel nädalal, et Veerpalu on süüdi dopinguskeemis, mida avalikkus tunneb nime all "Aadrilaskmine".

Veerpalule määrati kahe aasta pikkune osalemiskeeld kõikidel FIS-i võistlustel. Veerpalu eksis reegli vastu 2.9, mis vastavalt FIS-i antidopingureeglitele tähendab dopingusüsteemis osalemist, abistamist ja asjade kinni mätsimist. Veerpalule määratud kahe aasta pikkune spordis tegutsemise keeld kehtib 2023. aasta 17. märtsini.

Eesti antidopingu ja spordieetika sihtasutuse juhatuse liige Henn Vallimäe sõnul on tegu sisuliselt nelja aasta pikkuse võistluskeeluga, sest Veerpalu karistati asjade eest, mis jõudsid avalikkuse ette 2019. aasta kevadel.

"Sellest juhtumist on kaks aastat möödas ning seni kandis ta ju esialgset võistluskeeldu. Seega on sisuliselt tegemist nelja aasta pikkuse karistusega," selgitas Vallimäe Delfile eile. "Meie ei ole kahjuks seda ametlikku otsust aga näinud. Ilmselt seetõttu, et Veerpalu oli toona ametlikult seotud Kasahstani koondisega. Oleme sellest veidike häiritud. CAS-i otsused on reeglina lühikesed ja selged ning ilmselgelt sooviksime ka meie sellega lähemalt tutvuda."