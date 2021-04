Genka: Phoenixi päike kõrvetab juba mõnusalt!

See on kohtumine, kus fantastilisi tüüpe, keda jälgida, on piisavalt. Eelkõige Phoenix Sunsi superstar, liiga üks parimaid playmakereid, Chris Paul. “Netis levis nali, et Chris Paul on NBA Gordon Ramsey, kes oma saates käib USA kõige kohutavamates söögikohtades ja teeb nendest eeskujulikud restoranid,” naljatas Genka. “Eelmine hooaaeg vedas Paul üllatuslikult Oklahoma playoffidesse, sel aastal on suuresti just tema Sunsi mootorina meeskonna liiga tippu viinud.”

Pühapäevaselt kohtumiselt Phoenix vs Nets ootab Genka kõrghetkedest kubisevat ja tasavägist mängu.

Nets sai vahepeal üllatuskaotuse Lakersilt. “Need, kes ilma kahe superstaarita Lakersi peale panustasid, läks ilmselt väga hästi,” lisas ta. “Põhjuseks oli ka Kyrie Irvingu eemaldamine ja James Hardeni puudumine, aga Nets on täis staare ja see kaotus ei ole vabandatav.”

Netsi rosterit vaadates nende edu hooajal Genka sõnul üllatus ei ole. “Juhul, kui mehed terved püsivad ja jonni peale ei tule, siis ennustan tiitlit,” lausus ta ja lisas, et pärast Irvingu karjääri esimest eemaldamist pidi ta ka järgmise mängu vahele jätma, pôhjuseks taas “personal reasons”.

Samas peab Genka tõdema, et Phoenixi edu hooajal on ikkagi veidi üllatuslik. Kuigi neil on üks liiga edukamaid jump shootereid, Devin Booker, kes on visanud ka 70 punkti. Lisaks Chris Paul ja DeAndre Ayton, siis paberi peal ülejäänud sats justkui ei tohiks olla nii edukas nagu nad on.

Phoenix Sun vs Brooklyn Nets kohtumist saavad Eesti korvpallisõbrad taas mõistlikul ajal otse eetris jälgida sel pühapäeval. NBA ametlik spordiennustuse partner on OlyBet ning fännidel on võimalus ülekannete kohta infot saada ja oma lemmikutele panustada OlyBet NBA portaalis.