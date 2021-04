Eesti jalgpallikoondise poolkaitsja: koolis oli eesti keel igav, ma ei arvanud, et mul sellest kasu on

"Enne 16-aastaselt Florasse siirdumist ei rääkinud ma eesti keelt," ütles TJK Legioni kasvandik portaalile Fotbollskanalen.

"Muidugi meil olid koolis keeletunnid, aga ma ei õppinud seal. See oli igav ning ma ei arvanud, et mul sellest kasu oleks ja nii edasi. Aga kui ma Florasse läksin, sain kiirelt selgeks, et mul on eesti keelt vaja suhtlemiseks ning koondisse ja suurtesse tiimidesse kuulumiseks. Kõigest ühe aastaga suutsin anda juba intervjuusid ja rääkida oma meeskonnakaaslastega. Enne seda teadsin eesti keeles võibolla 15-20 sõna."

Kreida lisas, et abi polnud Flora algusaegadel ka inglise keelest, sest ka see oli tal kehv. "Ainult natuke parem kui eesti keel. Õnneks oli seal palju mängijaid, kes oskasid nii vene kui ka eesti keelt. See aitas mind palju," ütles ta.

Rootsi jalgpalliportaal toob Vikipeedia põhjal välja, et endises Nõukogude liidu riigis Eestis räägib vene keelt ligi 25 protsenti rahvastikust, pealinnas Tallinnas koguni 50 protsenti.

Kreida sõnul on meedia vahel ebakorrektselt jätnud mulje, nagu oleksid meil kahe rahvuse vahel konfliktid.

"Ma olen Eestis elanud 20 aastat ning mu Vene juured pole mulle kunagi kahju teinud. Selliseid asju ei juhtu. Keegi võib püüda online'is Vene ja Eesti mängijate vahel probleeme luua, aga meil on seal väga hea atmosfäär. Pole vahet, mis keelt sa räägid - me oleme meeskond ja hoiame kokku."

"Kimmich on maailma parim poolkaitsja"





Kreidalt küsiti veel, mis on Helsingborgsis tema eesmärgid. "Esimene ja peamine asi on, et meeskond tõuseks kõrgliigasse. Ma ei sea kunagi isiklikke eesmärke nagu väravad või väravasöödud. Ma tahan meeskonda aidata ning näidata oma parimat poolt. Tahan kuuluda algrivistusse," vastas ta.