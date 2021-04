Ipresi ralli korraldajad on publiku osas optimistlikud: meil on kontakte, et see teoks teha

Ipresi ralli Belgias oli lähedal WRC debüüdile eelmise aasta novembris, kuid koroonaviiruse numbrite kasv tõmbas sellele üritusele kriipsu peale. Nüüd on numbrid õnneks langustrendis, kuigi seda, mis saab suvel ja sügise hakul, ei tea keegi.

Ipresi ralli promootori Club Superstage president Alain Penasse, kes on ühtlasi Hyundai meeskonna mänedžer, rääkis DirtFishile, et plaan on avada publikule nii rallipark Grote Marktil (Antwerpeni ajalooline linnaväljak - toim), ning kiiruskatsed, millest osad toimuvad ka kuulsal Spa Francorchamps vormelirajal.

"Kui me peaksime selle täna korraldama, siis ma arvan, et see oleks võimalik, sest osa katseid korraldatakse ringrajal," viitas Penasse tõsiasjale, et ringraja tribüünil on inimesi kergem hajutada. "Loomulikult on see keeruline, sest paljud asjad on endiselt veel lockdown'is, aga eks näis, mis saab."

"Ma arvan, et meil on õiged kontaktid, et see teoks eha, isegi keerulistes olukordades. FIA koroonaviiruse reeglid aitavad meid selles. FIA pakutud meetmed on päris karmid, aga me näeme, et erinevates riikides saab praegu üritusi korraldada. Meie ralli ei oleks esimene."

"Pealtvaatajad on meile väga tähtsad. Nad toovad üritusele palju tulu ning aitavad tuua ka valitsuse rahastust, kui sa suudad tõestada ürituse populaarsust. Kui me pealtvaatajatega rallit korraldada ei saa, on see siiski teostatav - kõik need arutelud on käimas, kuid see on keeruline, sest paljud inimesed on ooteseisundis," lisas Penasse.