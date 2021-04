Tiim mängis Valencia velotuuri grupifinišis eestlase peale. Nisu: külmusin viimase laskumisega ära

"Üritasin ennast pundi ees hoida ja kurve rahulikult võtta. Olin tegelikult heal positsioonil ja jäi veel üks kilomeeter minna, aga seal oli kerge paremale kurv, kust mul hakkas ratas jälle alt ära libisema. Pidin kehaga end toetama kõrval olevale vennale, et püsti jääda. Sellega kaotasin seal veidi kiirust ja positsiooni. Sain hoo üles uuesti, aga siis oli mingi situatsioon ees, pidin veidi pidurdama, kaotasin jälle kiirust ja siis oligi tehtud juba. Enam heale positsioonile ei saanud ja ausalt öeldes olin nii külmunud ka, et ega jalga ei olnud seal lõpus enam, et mingit finišit teha. Kohaks jäi 17."