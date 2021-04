TV3 VIDEO | Kerr Kriisa peatreeneri vallandamisest: see oli meie jaoks täielik pomm

20-aastane Kriisa andis täna oma nime üles üleminekuportaalis, mis tähendab, et teised ülikoolid võivad temaga suhelda. TV3-le antud intervjuus tõdes Kriisa, et otsuse taga oli peatreeneri vahetus. Nimelt vallandas Arizona ülikool hiljuti pikaaegse peatreeneri Sean Milleri, kes tõi paljude teiste hulgas võistkonda ka Kriisa.

"Igati loogiline käik. Kuna treener, kelle juurde tulin mängima ja kes mind siia tahtis, sai kinga, siis tundus mõistlik panna enda nimi Transfer Portalisse. Seal on kõik mängijad, kes vaatavad võimalusi minna teise ülikooli," rääkis eestlane. "Ütlesin kohe, et see ei tähenda, et ma ei anna uuele treenerile võimalust. Tahan lihtsalt näha, mis võimalused mul lisaks on."

Wildcatsi uueks juhendajaks sai Gonzaga ülikooli senine abitreener Tommy Lloyd. Kuidas jõudis Lloyd reageerida Kriisa käigule ning mis plaanid tal eestlasega on? "Ta eile helistas juba ja täna enne üldkoosolekut rääkisime veidi nelja silma all. Talle väga eurooplased ja Euroopa stiil meeldib. Praegu tundus sümpaatne vend," sõnas Kriisa.

"Antud hetkel ma kuskile minemas pole. Ma lihtsalt panin enda nime keskkonda, kus teised ülikoolid saavad vaadata, kes mõtlevad lahkumisele," rõhutas eestlane. "Nüüd on mul võimalus teiste ülikoolidega rääkida ja näen, mis võimalused mul veel on lisaks siia jäämisele."

Kriisa sai lõppenud hooajal mänguloaprobleemide tõttu osaleda ainult kaheksas kohtumises. Vaatamata sellele on teiste ülikoolide huvi eestlase vastu suur. "Huvi on päris naljakalt suur. Kui mõelda, et kaheksa mängu mängisin, esimene aasta ning ma pole veel stiili ja kõigega ära harjunud, siis huvi on suur ning väga headest ülikoolidest," rääkis Kriisa, kes ühtegi nime veel välja ei soovinud hõigata.