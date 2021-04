TV3 VIDEO | Kirt hakkab mais täisjõuga oda viskama: kui see peaks maanduma 50 meetri peal, on asi hapu

Kirdil on selja taga Hispaanias Tenerifes toimunud kuuenädala pikkune laager. Kirt pidi juba varem Eestisse naasma, kuid koroonapandeemia pani ta ümber mõtlema. "Tundus, et hakkab korduma eelmine aasta, kus pidi asjadega Tõrva kolima ja seal treenima. Tenerifel oli kõik lahti, süsteem paigas. Jalaprobleem hakkas ka kolmandal nädalal järele andma," avaldas Kirt, kelle sõnul oli lõpuks tegu tema elu pikima treeninglaagriga.

Jalaprobleemist rääkides avaldas kergejõustiklane, et tegi jõulude paiku liiga pöiale. "Jooksin sees lõike ja tundsin, et jääb ebamugavaks. Alguses ei osanud tähelepanu pöörata, sest valu käib alati asjaga kaasas. Ühel hetkel aga oli valus juba kõndida," rääkis ta.

"Eestisse jõudes näitas uuring, et väike väsimusmurd oli olnud," jätkas Kirt, lisades, et lõikust ta ei vajanud ning on saanud viimastel nädalatel taas korralikult trenni teha.

2019. aasta Doha MM-il rängalt õlga vigastanud Kirt pole jätkuvalt täishooga oda visanud. Mai alguses läheb ta taas Hispaaniasse laagrisse, kus kavatseb viimaks seda teha. "Paus on olnud meeletult pikk. Hispaanias saame pildi ette. Seal viskame esimesed visked raja pealt ja kui oda maandub kuhugi muru peale, siis on pilt ees. Kui ta maandub 50 meetri peal, on asi hapu, aga ma ei usu, et ta nii lähedale lendab."

Kirt pole Tokyo olümpiamängudele mõeldes end veel vaktsineerinud, kuid loodab seda siiski teha. Küsimus on aga millal, sest olümpiani on jäänud vähe aega ning iga trenn on arvel. "Kui vaatan enda poole pealt, siis oligi pöia tõttu paus sees. Kui oleks võib-olla teadnud, et peab pausi sisse tegema, oleks saanud pausi alguses (süsti) ära teha. Nüüd oleme aga jälle ree peal ja iga trenn on arvel," arutles Kirt.