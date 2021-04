Meedia: Haalandi ulmeline palgasoov võib tippklubid eemale peletada, üks klubi juba loobus norralase jahtimisest

20-aastane Dortmundi Borussia ründaja on jalgpallituru üks kuumemaid nimesid, kelle vastu tunnevad huvi mitmed suurklubid. Nii toimus aprilli alguses jalgpallimaailmas üsna pretsedenditu turnee: Hålandi isa Alf-Inge ja agent Mino Raiola võtsid ette reisi, mille käigus kohtuti kuue tippklubiga. Esmalt lennati Hispaaniasse, kus kohtuti Barcelona värske presidendi Joan Laportaga. Seejärel siirduti Madridi, et vestelda Reali presidendi Florentino Pérezega. Mundo Deportivo teatel võeti seejärel suund Londonisse, kus saadi kokku Manchester City , Manchester Unitedi , Londoni Chelsea ja Liverpooli esindajatega.

Portaali andmetel on aga klubidele teada, et norralane soovib teenida uuelt tööandjalt palka 35 miljonit eurot aastas. Mõned kuud tagasi asus üks Inglismaa klubi Haalandi osas ka läbirääkimistesse, kuid pärast mängija kõrget palgasoovi loobus sellest. Goal.comi-i spekulatsiooni kohaselt võib kõrge palgasoov ka teised klubid eemale peletada. Väidetavalt ei saaks ei Real ega Barcelona sellist palka endale lubada.

Haalandi tööandja Dortmund soovib mõistagi väravamasinat endale hoida. Norralase praegune leping klubiga kehtib 2024. aastani. Tema kontrahtis on küll 75 miljoni eurone väljaostuklausel, kuid see hakkab kehtima alles 2022. aasta suvel. Saksamaa klubi on praegu valmis Haalandit müüma vaid juhul, kui tema eest pakutakse vähemalt 150 miljonit eurot.