NBA tähtmängija lõpetas ootamatu terviseprobleemi tõttu keset hooaega karjääri

"Ehkki nüüd on mul parem olla, oli toonase õhtu probleemid südamega üks hirmsamaid asju, mida olen kogenud. Seega tegin raske otsuse lõpetada NBA karjäär," sõnas ta. "15 aastat olen seadnud korvpalli esikohale. Nüüd on aeg seada esikohale tervis ja perekond."

"Olen tänulik kõige eest, mida see mäng on mulle andnud: suurepärased mälestused, tõusud ja mõõnad ning sõprused, mida hoian igavesti. Tänan Portland Trail Blazersit peenikese Texase poisi valimise ning talle võimaluse andmise eest," jätkas Aldridge, tänades seejärel ka San Antonio Spursi ja Brooklyn Netsi. "Iial ei tea, kui midagi lõppeb, seega nautida seda iga päev. Saan öelda, et ma tegin seda."