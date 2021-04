Fede Vidal: Hispaanial jagub ambitsioone nii MM-21 kui ka EURO-22 jaoks

Veel hullem oli seis 2016. aasta maailmameistrivõistlustel Colombias, kui meil kahjuks ei olnud ettevalmistamiseks seda aega, mida oleksime soovinud. Kui seda kogemust meenutada, siis on ilmselge, et ettevalmistuse jaoks on rohkem päevi vaja.

Meeskonna tegevused hakkavad olema erinevad ja paindlikumad. Vaatame, kuidas teised koondised treenima hakkavad ja kas me saame sõprusmänge mängida. Meie eesmärk on teha head tööd, et sõita maailmameistrivõistlustele Leedus ettevalmistunult ja kindlasti konkurentsivõimelistena.

Praegu peame pöörama tähelepanu ja lahendama ühiskondlikke tervishoiuprobleeme pandeemiaga seoses. Peame nägema, kuidas see mõjutab meid spordi ja planeerimise taset, näiteks kas saame kõik koos kokku koguneda ja mingi koosviibimise läbi viia, tegutsedes vastavalt kehtestatud tervishoiualastele ohutusmeetmetele. Praegu on see oluline küsimus. Oleme sellega juba kokku puutunud Euroopa mängudel, mis andsid meile kogemusi ja teadmisi olukorra ning ootamatute probleemide osas.

Meie peaeesmärk on alati suurtele turniiridele kvalifitseeruda, seejärel aga püüda igas mängus võita. Seega me jätkame samas vaimus – töötame ja seame selgeid eesmärke.

Sellised on kõik MMid. Isegi kui tundub, et võitjad said lihtsa võidu, oli tegelikult kõik väga keeruline. Tegemist on noore spordialaga, mis tõepoolest kogub praegu hoogu. Saalijalgpalli areng loob aastast aastasse võrdsemaid tingimusi meeskondade jaoks.

Meeskonnad, kes ei saavutanud edu esimestel aastatel, lähevad nüüd sissetallatud rada pidi selle eesmärgi saavutamiseks. Nad lõid ja muutsid oma liigad professionaalseks, nende mängijad aga pidevalt kasvavad ja tõstavad oma taset.

Ehkki tõsi, et kõige mainekamad ja tugevamad rahvuskoondised on kõige paremini ette valmistatud selleks, et peamistel turniiridel hästi esineda, pretendentide arv kasvab. Argentina on juba saavutanud võidu Venemaa üle, kui võitis viimase MMi, Iraan aga pääses poolfinaali. Aina enam ja enam meeskondi on võimelised üllatama ning turniiride finaalturniire kaunistama – isegi Aafrika ja Aasia meeskonnad. Peame oma oskustest ja ettevalmistusest kasu lõikama, et selle olukorraga kohaneda, panustades kõik olemasolevad jõud igasse mängu, esimesest viimaseni.

Sellise liiga puhul nagu Hispaanias, kas MMile või EUROle koosseisu määramine võib kujuneda teie jaoks kõige keerulisemaks otsuseks?

See võiks tunduda keeruline, kuid eelistan sellele teisiti vaadata. See on kõige lihtsam ülesanne, sest arvestades seda, mis meid ees ootab, on eksimuste limiit minimaalne. Meie idee seisneb selles, et koondis oleks avatud kõigile, kes meie arvates suudavad rahuldada mõningaid meie vajadusi ja ajapikku kohaneda.

Milliseid vajadusi?