Andrea Adamo Toyota võimalikust eelisest: praegu pole mõtet selle pärast muretseda

MM-rallide eel kerkib tihti üles teema, kellel on sõitjatest parim stardikoht. Kui kruusarallidel on pigem kasulikum olla stardinimekirjas veidi tagapool, siis asfaldirallidel võib rohkem edu saada esimesena startija. Nimelt tassivad asfaldirallil esimesed startijad kurve lõigates igasuguseid kive, oksi ja muda tee peale, mis teevad järgmistele konkurentidele teeolud veidi keerulisemaks.