Neymar avaldas, missugusel alal soovib ta jalgpalli järel profiks saada

Jalgpalliportaal Goal.com kirjutab, et 29-aastane Neymar tegi pokkeriga esmatutvust 2014. aasta MM-il. Aastate jooksul on brasiillasel tekkinud kaardimängu vastu suur kirg ning isegi tema koer kannab nime Poker.

Portaal CNEWS uuris brasiillaselt hiljuti, kas ta näeb jalgpalliga lõpparve tegemise järel karjääri professionaalse pokkerimängijana. "See on tõsi. Pokker on üks asjadest, mida väga armastan," avaldas Neymar. "Usun, et pärast jalgpalliga lõpetamist saan käia ja reisida turniiridele, kuhu olen alati tahtnud minna. Seni pole ma seda aga enda kohustuste ja karjääri kõrvalt saanud teha."