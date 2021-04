Lionel Messi kolme allkirjastatud särgi eest sai 50 000 doosi koroonavaktsiini

Lõuna-Ameerika jalgpalliliit Conmebol avaldas lootust, et neil õnnestub kõik mängijad enne turniiri algust ära vaktsineerida. Copa Americaga tehakse algust 13. juunil ning finaal peetakse 10. juulil. Võõrustajate rollis on Argentina ja Kolumbia.

The Guardian kirjutab, et Sinovaci ja Conmeboli vahel toimunud läbirääkimisi vahendas Uruguay president Luis Lacalle Pou. Kokkuleppele jõuti seejärel, kui selgus, et Argentina koondise superstaar Lionel Messi annab hiinlastele kolm allkirjastatud mängusärki.