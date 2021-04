Oliver Jürgens hoiab Milano Interi noortetiimis parima väravaküti tiitlit

Kõik 90 minutit väljakul viibinud Jürgens viis Interi juhtima kohtumise 22. minutil. Jürgens on sel hooajal osalenud Interi U18 tiimi ridades seitsmes liigamängus. 531 mänguminuti jooksul on ta kirja saanud neli väravat ning selle näitajaga on ta võistkonna kõige resultatiivsem mängija. Lisaks on ta kaaslastele jaganud kolm väravasöötu.

Lisaks on ta kahel korral väljakule pääsenud ka Interi U19 võistkonna eest. Korra on ta vanemate mängijate konkurentsis platsile jooksnud liigamängus ja korra karikasarjas.

U18 vanuseklassis on Inter turniiritabelis neljandal positsioonil. Inter on kaheksa kohtumisega kogunud 13 punkti. Liider on AS Roma U18 tiim 19 silmaga. Interist eespool on ka Atalanta 15 ja Sassuolo 14 silmaga, kuid neil on võrreldes Interiga üks matš rohkem peetud.