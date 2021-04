Vabariigi Presidendi otsusega võetakse Andrus Veerpalult teenetemärgid

Andrus Veerpalul tuleb tagastada talle 2002. aastal antud Eesti Punase Risti I klassi ja 2006. aastal antud Valgetähe I klassi teenetemärk. Teenetemärkide seaduse § 13 järgi võib Vabariigi President otsustada teenetemärgi ära võtta, kui inimese hilisem käitumine on olnud niivõrd vääritu, et see välistaks talle teenetemärgi andmise.

Rahvusvaheline suusaliit FIS andis oma kodulehel teada, et Andrus Veerpalu on nende silmis dopinguga mehkeldamises süüdi. Rahvusvahelise spordiarbitraaži CAS-i dopingudivisjon otsustas, et Veerpalu on süüdi dopinguskeemis, mida avalikkus tunneb nime all „aadrilaskmine“.