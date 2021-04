Andrus Veerpalu reeglitele vilistamine saigi nüüd saatuslikuks ka Heiki Nabile

„Veerpalul oli toona kehtiv esialgne võistluskeeld. Veerpalu aga vilistas selle peale. Kuna FIS ei olnud toona seda avalikult välja öelnud, siis kehtis konfidentsiaalsuse nõue ja teised ei tohtinud ka Veerpalu esialgset võistluskeeldu ametlikult kinnitada. Saime ainult võistluste korraldajale suusõnaliselt öelda, et keeld on, kuid ametlikult kinnitada ei saanud,“ selgitas Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutuse juhatuse liige Henn Vallimäe Delfi Spordile.

„Seejärel otsustasime, et teeme avalikuks kõik esialgsed võistluskeelud. See on täpselt see asi, mida Heiki Nabi meile praegu ette heidab,“ viitas Vallimäe Veerpalu käitumisele, mis on hiljem muret valmistanud näiteks ka kreeka-rooma maadlejale Nabile.