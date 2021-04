Andrus Veerpalule määratud karistus on tegelikult veelgi pikem, otsustavaks said ilmselt kaks konkreetset süüdistust

Andrus Veerpalu Kasahstani koondise värvides. Foto: Hendrik Osula

Rahvusvaheline suusaliit FIS andis oma kodulehel teada, et Andrus Veerpalu on nende silmis dopinguga mehkeldamises süüdi. Rahvusvahelise spordiarbitraaži CAS-i dopingudivisjon otsustas, et Veerpalu on süüdi dopinguskeemis, mida avalikkus tunneb nime all „aadrilaskmine“. Veerpalule määrati juhtumis osalemise eest kahe aasta pikkune spordis tegutsemise keeld, mis kehtib 2023. aasta 17. märtsini.