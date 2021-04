Kaks aastat ringist eemal olnud Eesti poksitalent alustas MMi võidukalt

Morozovi saavutus on seda vägevam, et noormees naasis ringi pärast kahe aasta pikkust pausi. "Nagu alati, kui ootate kõige vähem tulemust paljude objektiivsete näitajate põhjal, toimub ime," rääkis koondise treener Gennadi Tolmatšov.

"Kaks aastat ei kandnud Allan poksikindaid, olles isiklikel põhjustel poksist pensionile jäänud. Eelmise aasta septembris otsustas ta treeninguid jätkata, sest tundis vastupandamatut isu poksi vastu ja soovis võistelda eliitpoksis. Kuu aega tagasi osales Allan rahvusvahelisel turniiril, kus kaotas kohe avaringis. Vägev näha, et see tema tahet ei murdnud," meenutab Tolmatšov.

"Itaalia poksijaid on ühed "kõvad pähklid". Alates lahingu esimestest sekunditest võttis Allan korrektselt aktiivse positsiooni, pakkudes vastasele ootamatult kiireid rünnakuid vasaku käe löökidega ning taandudes itaallase rünnakukatsel kiiresti tagasi, alustades kohe taas rünnakutegevust. Võitluse aktiivne läbiviimine kurnas vastase ära ja kolmandaks raundiks alistus ta märgatavalt, erinevalt meie poksijast, kes näis olevat omandanud tiivad, et kolmas raund edukate ja täpsete rünnakutega lõpule viia. Allani tegevuse tagajärjel tegi Itaalia poksija mitu ohtlikku pealiigutust, teenides kohtunikult hoiatuse, mis kindlasti ei tekitanud võidus kahtlusi. Ja nii see juhtuski, skooriga 5:0 tõstis kohtunik võidu märgiks käed Allani poole," lisas Tolmatšov.