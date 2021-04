Viis põhjust, miks Ott Tänak on järgmisena kavas oleval Horvaatia MM-rallil suurim soosik võidule

Martin Järveoja ja Ott Tänak võitsid viimati toimunud Arktika MM-ralli. Foto: Bastien Baudin, Hyundai Motorsport GmbH / Austral

Autoralli MM-sarjas on läbi saamas ligemale kahe kuu pikkune võistluspaus ning 22.-25. aprillini jagatakse MM-punkte Horvaatias. Asfaldil sõidetav Horvaatia ralli on maailmameistrivõistluste kalendris esmakordselt, kuid mitmed märgid näitavad, et see peaks olema 2019. aasta maailmameistrile Ott Tänakule igati sobilik jõuproov.