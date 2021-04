Jaapani kõrge ametniku sõnul on olümpiamängude ärajätmine võimalik

„Kui koroonaviiruse juhtumite lisandumine tähendab, et mängude toimumine on võimatu, peame me alla andma,” ütles Nikai teleintervjuus Kyodo Newsile, vahendab Insider.

Nikai esines pärast koroonajuhtumite murettekitavat kasvu eile Tokyo piirkonnas.

Kyodo Newsi teatel tuvastati Tokyos 591 koroonajuhtumit, mis on suurim arv pärast seda, kui valitsus lõpetas 21. märtsil teise eriolukorra. Kogu Jaapanis teatati eile enam kui 4000 uuest koroonajuhtumist, mis on uus tipp pärast 28. jaanuari. Probleeme on uute nakkavamate tüvedega, mis Jaapanis levivad.

Nakatumise kasv on tekitanud taas skeptilisust olümpiamängude toimumise suhtes sel suvel. Enne seda jäeti ära olümpiatule teatejooksu etapp Osaka prefektuuris, mille tuli pidi läbima üleeile ja eile.

Kohalik uudistevõrgustik Mainichi teatas, et Tokyo kuberner Yuriko Koike lubas hoida koroonaviiruse pealinnas kontrolli all, et tagada olümpiamängude ohutu toimumine. Koike lisas, et praegune pooleriolukord Jaapanis, mis kestab 11. maini, on otsustav periood võitluses COVID-19 vastu. Tokyo olümpiamängude avatseremoonia peaks toimuma 23. juulil.

Kyodo teatas sel nädalal, et 39,2% enam kui 500 küsitletud inimesest arvas, et Jaapani valitsus peaks kaaluma olümpiamängude ja paraolümpiamängude ärajätmist. 38,2% arvas, et mängud tuleks uuesti edasi lükata ja 24,5% oli seda meelt, et mängud peaksid toimuma nagu plaanitud.