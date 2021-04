Autoavarii järel raskelt haigeks jäänud kergejõustikulegend on kaotanud 15 kilogrammi

Sjöberg sattus aasta alguses autoavariisse, kuid otsustas arstlikust kontrollist loobuda. "Viskasin oma tervise üle nalja. Minu moto on alati olnud, et teistel inimestel on asjad veelgi hullemad kui minul," on ta varasemalt sotsiaalmeedias kirjutanud.

Rootslane lisas, et kuna nädal pärast autoõnnetust tundis ta üle keha ennast väga halvasti, arvas ta, et põeb koroonaviirust. Tegelikuks põhjuseks olid kopsud, mis said ilmselt avariis kannatada ja mis ei suutnud enam hapnikku omastada. "See oli nii kaugele jõudnud, et ma poleks ilmselt ilma meditsiinilise abita üle elanud enam ühtegi päeva," tunnistas ta.

Hiljutises Instagrami postituses avaldas rootslane, et on haiglast välja kirjutatud. "Mul on aga jätkuvalt probleeme liikumisega ning motoorsed oskused pole samad nagu vanast. Lisaks on mul probleeme olnud isuga ja olen kaotanud üle 15 kg," avaldas ta.

"Sellest kõigest füüsiliselt taastumine võtab aega ning kõige olulisem on kuulata keha ning mitte seda liiga palju tagant suruda. Ma ei taha kogu järelejäänud elu niimoodi elada. Ei saa pidada iseenesest mõistetatavaks, et kõik laheneb. Oluline on vaikselt keha ja närvisüsteemi taas üles ehitada," sõnas Sjöberg, kes loodab koju trenažööri laenutada. "Kui kellelgi on nende kohta infot, andke teada."

Sjöberg tuli eduka sportlaskarjääri jooksul korra maailmameistriks ja võitis kahel korral olümpial hõbemedali. 1987. aastal viis ta kõrgushüppe maailmarekordi 2.42-ni.