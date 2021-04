Solskjaer loodab Londonis särama löönud jalgpalliässa koju tagasi tuua

Kogu senise karjääri Manchester Unitedi hingekirja kuulunud Lingard käimasoleval hooajal peatreener Ole Gunnar Solskjaeri plaanidesse ei mahtunud. Punasärkide eest ei saanud ta Premier League'is hooaja esimeses pooles kirja ühtegi kohtumist.

Nii siirdus inglane jaanuaris laenulepingu alusel Londonisse, West Hami. Seal on Lingard tõusnud aga vaat et elu parimasse vormi ning saanud üheksa Premier League'i kohtumisega kirja kaheksa väravat ning neli resultatiivset söötu. Heas hoos on ka West Hami klubi, hoides Inglismaal üllatuslikult neljandat kohta.

"Jesse on pärast lahkumist olnud suurepärane. Oleksime saanud isekalt teda hoida, sest tal on alati oma roll. Ta on läbi ja lõhki Manchester Unitedi liige ning ta pole mulle kunagi probleeme tekitanud," kiitis Unitedi loots Solskjaer inglast. "Ta vääris võimalust mängida rohkem, seega lasime tal West Hami liikuda."

"Meie ootame teda tagasi," sõnas norralane. "Loodan, et ta pääseb Euroopa meistrivõistlustele (ehk Inglismaa koondisesse) oma esituste ja enesekindlusega, mis tal hetkel on. Mul on hea meel Jesse'i üle ning soovime talle hooaja lõpuni ainult parimat."

Mis on aga Lingardi valikud?

Maineka portaali Goal.com teatel tunnevad mehe vastu huvi mitmed klubid nii Inglismaalt kui mujalt. Mõistagi tunneb suurt huvi ka West Ham, kes loodab Lingardiga pikaajalise lepingu sõlmida.

Mängija ise soovib ideaalis pallida järgmisel hooajal Meistrite Liiga klubis. Goal.com-i teatel pole Lingard veel otsustanud, kus ta karjääri jätkata soovib. Manchesterisse naastes soovib ta aga kinnitust, et saab rohkem mänguaega.

Lingardi praegune leping Manchester Unitediga kehtib 2022. aasta juunikuu lõpuni.