Harvardi lõpetanud värske medalimees Jüri-Mikk Udam: tippsport on ainult üks etapp minu elust

Eesti oli viimati saanud olümpiaalal uue täiskasvanute tiitlivõistluste medalisti 2019. aasta veebruaris, kui freestyle-suusataja Kelly Sildaru krooniti rennisõidus maailmameistriks. Seejärel on eestlased võitnud küll medaleid, kuid poodiumile on tõusnud atleedid, kes on seal ennegi käinud. Nädalavahetusel Vareses toimunud sõudmise Euroopa meistrivõistlustel sai neljapaadi koosseisus EM-pronksi kaela Jüri-Mikk Udam, kellele oli see esimene autasu meeste konkurentsis.

2017. aastal USA-s maineka Harvardi ülikooli lõpetanud Udam võiks tegusid teha hoopis mujal, kuid praegu ajab ta taga oma kauaaegset unistust. Pikemas plaanis näeb ta end inimesena, kes aitab oma teadmistega maailmal keskkonnamuutustega toime tulla.