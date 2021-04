HÄIRIV VIDEO | Lätis tulistati keset liiklust surnuks kohalik jalgpalliagent

Läti Delfi käsutuses on turvakaamera video, kust on näha, kuidas Bezzubovi juhitud Volkswagen Touareg on tegemas parempööret, kuid BMW X5 blokeerib tema tee. Musta värvi BMW X5 kõrvalistme aken tehakse lahti ning sealt tulistatakse Touaregi suunas. Videost on veel näha, kuidas jalgpalliagendi juhitud Touareg BMW-le külje pealt otsa sõidab.