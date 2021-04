Koroonaviirus ei lase Austrias jätkuvalt Veerpalude ja Tammjärve üle kohut mõista

Andrus Veerpalu , keda süüdistatakse spordipettusele kaasa aitamises, pidi kohtu ette astuma 16. novembril. Samuti pidi samal päeval kohtusse tulema Kasahstani suusataja Aleksei Poltorani, keda süüdistatakse veredopingu kasutamises hooaegadel 2016/17, 2017/18 ja 2018/19. Ka need istungid on teadmata ajaks edasi lükatud.

Innsbrucki prokuratuuri pressiesindaja Andreas Stutter teatas hiljuti Delfile, et jätkuvalt pole selge, millal eestlastega seotud kohtuistungid algavad. Stutter lisas, et koroonapandeemia tõttu on hetkel vastavad kohtuprotsessid peatatud.