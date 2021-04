FIS-i karistuse valguses: milline on Veerpalu seis Austrias, kus teda süüdistatakse spordipettuses?

Andreas Veerpalu pidi kohtu ette ilmuma tunnistusi jagama juba mullu 8. oktoobril. Koroonapandeemia tõttu lükati istung aga vahetult enne selle toimumist edasi tänavusse aastasse.

Andrus Veerpalu, keda süüdistatakse spordipettusele kaasa aitamises, pidi kohtu ette astuma 16. novembril. Samuti pidi samal päeval kohtusse tulema Kasahstani suusataja Aleksei Poltorani, keda süüdistatakse veredopingu kasutamises hooaegadel 2016/17, 2017/18 ja 2018/19. Ka need istungid on teadmata ajaks edasi lükatud.

Tammjärve osas, keda lisaks dopingu tarvitamisele süüdistatakse ka spordipettusele kaasa aitamises, polnud mullu aga veel esialgsetki kohtuistungi aega paika pandud.

Innsbrucki prokuratuuri pressiesindaja Andreas Stutter teatas hiljuti Delfile, et jätkuvalt pole selge, millal eestlastega seotud kohtuistungid algavad. Stutter lisas, et koroonapandeemia tõttu on hetkel vastavad kohtuprotsessid peatatud.

Nii Veerpalu kui Tammjärv tarvitasid lisaks veredopingule ka kasvuhormooni. Dopingut vahendanud Saksa spordiarsti Mark Schmidti kontakti said Eesti sportlased endiselt suusatreenerilt Mati Alaverilt. Mäletatavasti tarvitas Eesti suusatajatest dopingut ka Algo Kärp. Tema aga Austrias kohalikule politseile vahele ei jäänud, seega Kärpi Austrias kohus ees ei oota.

Rahvusvaheline suusaliit FIS teatas nüüd, et nende silmis on Andrus Veerpalu süüdi dopinguskeemis osalemises ning talle määrati kahe aasta pikkune spordis tegutsemise keeld. See tähendab, et ta ei tohi ei võistelda ega tegutseda treeneri, määrdemeistri ega mingi muu ametiga, mis on spordiga seotud.