FIA boss andis mõista, et ka WRC sarja ootab tulevikus ees suur muutus

Todt tõi eeskujudena välja F1 sarja, kus juba aastaid on kasutusel olnud hübriidtehnoloogia ning vormel E sarja, kus sõidetakse vaid elektrijõul.

Teatavasti teeb WRC sari järgmisel aastal sammu samas suunas, kui kasutusele võetakse hübriidtehnoloogia. Samas FIA lõppeesmärgi suhtes on veel arenguruumi kõvasti. "Olime pioneerid F1 hübriidjõuallikate osas ning meil on ka vormel E sari," sõnas Todt väljaandele Autosport. "Sama asi peab aga juhtuma ralli- ning ringrajasarjades. Selle eest ei pääse keegi."

Üks võimalus FIA eesmärk täita on võtta igas sarjas kasutusele ainult elektrijõul toimivad masinad. Rallimaailmas aga kõigile selline variant ei meeldiks. Üheks neist on Toyota võistkonna pealik Jari-Matti Latvala. "Elektriautod ei sobi rallimaailmasse. Kui pole mingit müra, pole midagi," on soomlane portaali Rallit.fi vahendusel öelnud.