Podcast "Kuldne geim" | Keele ja Vesiku sõnasõjast, konkurentsist koondises ja finaalturniirist

*Kas ja mil moel on raadiosaatega liitumine mõjutanud Reneed ja Andrest?

*Kriitikast, kriitikast ja veelkord kriitikast.

*Credit24 Balti liiga suur veerandfinaalide kokkuvõte.

*Hindrek Pulk on tagasi. Kas saarlased kuuluvad seega selgelt favoriitide hulka?

*Jekabpilsi Luši – kas ohtlik või mitte?

*Renee meenutab Tallinna Selveri seeriat TalTechiga ja seda, kuidas noor vastasmängija ta mitmel korral üksinda blokiga kinni pani.

*Kui palju on Eesti koondises võistkonnasisest konkurentsi?

*Oodatuim seeria Tartu Bigbanki Pärnu Võrkpalliklubi vahel pakkus rohkemgi kõneainet, kui keegi oodata oskas.

*Sidemängija Martti Keele viis blokipunkti ja humoorikas telehetk.

*Peatreenerite Alar Rikbergi ja Avo Keele ülekeemine rasketel hetkedel.

*Naistel selgus uus Eesti meister. Millised on järelkajad ja mõtted seoses seekordse esinelikuga?

*Eestlased välismaal medalijahil. Kellel läheb hästi, kellel mitte?

*Kertu ja Chieri ajalooliselt edukas hooaeg Itaalia kõrgliigas.

*Kuulajate küsimused: psühholoogi juures käimisest, Eesti koondisest ja paljust muust.