Pikka aega hädas olnud Thierry Neuville jõudis labasele veale jälile

Neuville'i sõnul käib Wydhaege usinalt keeltekoolis, et prantsuse keele hääldust parandada, aga eelkõige põhjustas hooaja alguses muresid tehniline probleem.

"Meil oli hea päev ja võime tehtud tööga rahul olla. Oleme aina enam ja enam rütmi paika saanud. Martin tegi oma tööd väga hästi. Sanremo rallil oli üks katse, mis oli väga kurviline ja 14 kilomeetrit pikk. See on kaardilugeja jaoks tõeline õudusunenägu, aga ta sai väga hästi hakkama. Arvan, et Horvaatias ootavad meid ees sarnased olud," ütles Neuville.