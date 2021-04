OTSEBLOGI | 17-aastane tulevikutäht viis Dortmundi City vastu juhtima, Liverpool luhtas järjepanu häid võimalusi

Delfi teeb kell 22 algavatest kohtumistest otseblogi.

Liverpool - Madridi Real (avamäng 1:3, väravad: 51. Salah - 27., 65. Vinicius, 36. Asensio)



2018. aasta finaalipaaris on pikem õlekõrs kahtlemata kodus kolm väravat löönud Reali käes. Piisab vaid ühest võõrsilväravast, et Jürgen Kloppi meeskond veel rohkem vastu seina suruda, kui nad seal juba praegu on.

Premier League'is kuuendal kohal asuv Liverpool võitis laupäeval 2:1 Aston Villat, Madridi Real sai üliolulise võidu sama tulemusega põlisrivaali FC Barcelona üle, hoides La Ligas teist kohta.

Väikse lootusekiire võiks Liverpoolile ulatada fakt, et Real on endiselt kimpus vigastustega, mistõttu pole neil rivis tervelt kolme põhikaitsjat, laupäevases El Clasicos sai hooaega lõpetava põlvesidemetevigastuse ka paremäär Lucas Vazquez.

Liverpooli peatreener Jürgen Klopp: "1:3 kaotusseis tundub nagu me oleks juba väljas. See tähendab, et meil pole palju kaotada. Peame proovima - see on töö, mis meil teha tuleb. Kui me loome rohkem võimalusi kui Madridis - see peaks olema lihtne ülesanne -, siis näis. Me ei saa võtta tagasitulekuid enesest mõistetavalt, eriti ilma publikuta. Peame jälle ise endale atmosfääri looma."

Reali peatreener Zinedine Zidane: "Tulime siia võitma ja seda me ka üritame. Palju on räägitud, kui suurt füüsilist pingutust avamäng ja Barcelona kohtumine nädalavahetusel nõudsid, aga me oleme sellega harjunud. Võtame end alati kokku, kui meil on selg vastu seina ning see näitab meie iseloomu. Võitleme lõpuni kahel rindel. Oleme elus mõlemas võistlussarjas."

Dortmund - Manchester City (avamäng 1:2, väravad: 84. Reus - 19. De Bruyne, 90. Foden)



City tuleb küll mängule koduliiga 1:2 kaotuse pealt Leeds Unitedile, kuid on Premier League'i liidrikoha kõrval konkurentsis ka veel FA Cupi poolfinaalis ja Inglise liigakarika finaalis.