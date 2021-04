BLOGI | Ehmatuse üle elanud City pääses poolfinaali, Liverpool ei suutnud imet korda saata

Manchester City pani kõva surve peale, kuid avapoolajal võõrustajate edu püsis. Teisel poolajal said külalised siiski oma tahtmise. Kõigepealt mängis Emre Can karistusalas käega ning Riyad Mahrez realiseeris 55. minutil penalti. 20 minutit hiljem vormistas Cityle iluvärava abil 2:1 võidu ja edasipääsu Phil Foden.