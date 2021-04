Rootsi kaitsepolitsei süüdistab Vene sõjaväeluuret oma sportlaste meditsiiniliste andmete varastamises

Ajalehe Aftonbladet teatel said häkkeritele kättesaadavaks teiste seas Rootsi naisjalgpalluri Olivia Schoughi delikaatsed isikuandmed.

"Kahtlustatav andmeleke on näide sellest, kuidas sporti kasutatakse oma riigi kuvandi tugevadamiseks samal ajal teisi riike ja nende sportlasi diskrediteerides," ütles Säpo juht Daniel Stenling.

Venemaa on hetkel maailma spordis erinevate dopinguskandaalide tõttu põlu all ega või oma lipu ja hümni all võistelda järgmisel kahel olümpial või üldse mõnel tiitlivõistlusel. Suurvõistlustest võivad osa võtta vaid oma puhtust tõestavad sportlased. Tokyo olümpial sel suvel ja Pekingi talimängudel 2022. aastal pannakse nende nime taha Venemaa olümpiakomitee lühend "ROC".