Ekskihlatu lõua kolmest kohast purustanud Saksa raskekaalu poksija võib pikaks ajaks trellide taha minna

Koroonapandeemia tõttu on kohtuistung edasi lükatud vähemalt novembrini. Süüdi mõistmise korral ähvardab Schwarzi kuni kümneaastane vanglakaristus.

Schwartz, kelle staatus Boxrec.com-is on hetkel "mitte aktiivne", on võitnud 26 ja kaotanud ühe matši. 18 võitu on ta võtnud nokaudiga.