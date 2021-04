Tšehhi laskesuusalegend kaebas sulgpallurist eksabikaasa kohtusse: ta investeeris minu miljonid kinnisvarasse

Soukalova rääkis ajakirjale Expres, et tal polnud pärast lahutust ühtäkki enam sentigi järel sellest, mis ta laskesuusakarjääri jooksul teeninud oli ning pidi ära elamiseks vanematelt raha laenama.

"Olin šokeeritud, kui avastasin, et mu eksabikaasa laenas meie abielu ajal miljoneid kroone ühele inimesele väga üllatavatel tingimustel. Mul polnud sellest aimugi ning ma ei pea teile ilmselt ütlema, kelle kontolt ta selle raha välja laenas. Fakt, et ta kasutas minu vara ja saatis korteritest saadud üüri ainult oma kontodele, oli minu jaoks viimane piisk. Lahkuminek oli tõesti raske. Pidin kord isegi oma vanematelt raha laenama. Õnneks olen tänaseks natuke taastunud," rääkis tšehhitar.

Soukalova advokaat Miroslav Antl kommenteeris juhtumit väljaandes Blesk: "Tundub, et Koukal jahtis vaid Gabriela raha."

Soukalova on esitanud eksabikaasa suhtes kriminaalkaebuse ning nõuab oma raha tagastamist. Bleski uudises on märgitud, et kui Koukal peaks süüdi mõistetama, võib teda oodata kuni kümneaastane vanglakaristus.