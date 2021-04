Manchester Unitedi mängijad üritasid Ungari pornostaaril naha üle kõrvade tõmmata

Hiljutises podcastis "How to be a Pornstar" avaldas naine, et kolm Manchester Unitedi mängijat palkasid ta kord eskorttüdrukuks.

"Ükskord võtsid minuga ühendust kolm Manchester Unitedi mängijat ning palkasid mind nende eskordiks. Nad tahtsid, et ma töötaksin tasuta ja oleksin nendega vaid seepärast, et nad on kuulsad. Kuid nad ei taha meiega ainult aega veeta, vaid tasuta seksi," rääkis River. "Nad arvasid, et see oleks minu jaoks nii hea asi, mida vabal ajal teha."

"See, et neil raha on, ei tähenda, et nad helded oleks. Üks mängijatest võttis mulle makstud 200 eurot tagasi, et osta mõned pitsad," lisas ta.

River ei tahtnud mängijatele pahandusi kaela tuua ega avaldanud nende nimesid, kuid ta oli väga kriitiline selles osas, kuidas kuulsad pallurid temaga käitusid.

Saatejuhtidel võttis mõni minut aega, et klubi nimi naiselt välja pigistada. Esmalt rääkis ta oma kogemusest kui lihtsalt "tippklubi mängijatega juhtunust", seejärel täpsustas, et mängijad teenivad leiba Premier League'is. "Kas ma võin seda öelda?" küsis ta enne, kui nimetas mängijate koduklubi.

River rääkis, et enne kui ta mängijatega ühel peol kokku sai, pidi ta nende nimesid guugeldama, sest ta ise ei tea jalgpallist kuigi palju.