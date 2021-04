Premier League'i mängijat sotsiaalmeedias rassistlikult solvanud mees astub kohtu ette

Daily Mail vahendas täna uudist, mille kohaselt on politsei süüdistuse esitanud 49-aastasele Midlandsi regioonis Kingswinfordi linnas elavale mehele, kes 27. jaanuaril kirjutas rassistliku solvangu sotsiaalmeedias West Bromwich Albioni poolkaitsjale Romaine Sawyersile (29), samal ajal kui mees osales mängus, milles Albion kaotas 0:5 Manchester Cityle.

Simon Silwood arreteeriti juba samal kuul ning tema kohtuistungi aeg on määratud 29. aprilliks.

"Uurimise viis läbi jalgpallis vihakuritegudele spetsialiseerunud ohvitser Stuart Ward. Ta tegutseb meie üksuses esirinnas igasuguse jalgpallurite ja fännide väärkohtlemise vastu," seisis Midlandsi politsei pressiteates.

Sawyers on vaid üks kolmest Albioni mängijast, keda sel aastal rassistlikult on solvatud. West Bromwichi peatreener Sam Allardyce avaldas eelmisel nädalal, et rassiviha on internetis tunda saanud ka Iirimaa koondise ründaja Callum Robinson ning veel üks staarmängija, kes oma nime avaldamist ei soovi.

Daily Mail avaldas eile, et Premier League'i klubid plaanivad rassismijuhtumite sagenemise tõttu lähiajal ühist sotsiaalmeedia boikotti.

Selle täpset toimumisaega pole avaldatud, kuid tõenäoliselt toimub see mõnel mängunädalal veel enne hooaja lõppu. Osade kuulduste kohaselt leiab see aset selle reede kella 17-st (kohaliku aja järgi) esmaspäeva hommiku kella 9-ni, kuid paljude klubide puhul ei antaks sellega nii jõulist sõnumit, kuna sel nädalavahetusel on Premier League'i kavas FA Cupi poolfinaalide tõttu tavapärasest vähem mänge.

Eelmisel nädalal tegi nädalapikkuse sotsiaalmeedia boikoti Walesi klubi Swansea City.

Klubide ühise boikoti muudab keeruliseks tõsiasi, et paljudel klubidel on kokkulepped firmadega, kes reklaamivad end just läbi meeskondade sotsiaalmeediakanalite.