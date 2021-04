14-aastane olümpiaujuja Eneli Jefimova: olen veel noor, Tokyos valmistun Pariisi mängudeks

Treener, kellest käib jutt, on Henry Hein, kes kaks aastat tagasi võttis lihvimata briljandi enda hoole alla ja sellest ajast on üheskoos tähtede poole liigutud.

Seega tuleb tegus suvi, kus puhkuseks just palju aega ei jää. „Mõneks päevaks võtan aja maha, kuid järgmisel nädalal läheme juba Türki treeninglaagrisse,” ütles Jefimova. „Näis, kui raske seal olema saab, plaanid teeb treener, usaldan teda täielikult, ehkki saan vajaduse korral samuti sõna sekka öelda – ta kuulab mind või õigemini, mõistame teineteisest hästi. Treener on mul hea, kuigi teinekord ütleb ka mõne kõvema sõna. Aga seda ongi vaja, sest pelgalt paitamisega ma kaugele ei jõua.”

Niisiis suvel Tokyosse... „Jah, lähen sinna naudinguga võistlema ja Pariisi olümpiaks valmistuma, Tokyo jaoks olen veel liiga noor,” sõnas Jefimova, näidates, et on realist. „Tänavu on minu tähtsaim võistlus juunioride EM, seal on võimalik medaleid võita. Aga ka täiskasvanute EM-il löön kaasa.”

Kui võtta aluseks, et Jefimova on kõigest 14-aastane, siis on tulemus tõesti võimas, annab tänavuses Euroopa edetabelis viienda ja maailmas 12. koha. Rio de Janeiro olümpial tähendanuks 1.06,82 poolfinaalis üheksandat, aga finaalis kuuendat kohta.

„Stockholmis nägin esimest korda, kuidas Eneli oli šokeeritud ja emotsioonid temast sedavõrd välja purskusid – aga aeg, mille ta välja ujus, oli ka minule väike üllatus,” tunnistas Hein. „Olümpia A-norm oli tal kindlasti sees, aga pelgasin pisut, kuidas mõjub tulemusele see, et pidime viimased nädalad treenima lühikeses basseinis. Enelit, nagu näha, ei sega miski. Ta ei pane endale pingeid peale ja suudab just finaalides end viimseni kokku võtta.”

Hein nõustub, et Jefimova on loodud ujujaks. „Otseselt tal nõrku külgi ei ole, küll aga tugevaid: tehniliselt puhas ja jõuline jalgade töö, kehaasendi hoidmine, veetunnetus... Aga ta on veel verinoor, nõrga ülakehaga. Kui selle kord tugevaks saab, siis ma tõesti ei tea, mis juhtuma hakkab.”

Seega on Jefimoval, nagu öeldakse, piiriks vaid taevas?

Hein: „Piire polegi. Või õigemini, piirid on seal, kuhu Eneli need ise paneb. Paraku andekusest ainuüksi ei piisa, tuleb teha kõvasti tööd ning pingutada ja pingutada. Vaim on tal tugev, treeninguid talub... Ehk siis Eneli jõuab just nõnda kaugele, kui soovib. Praegu arvan, et tal tuleks keskenduda rinnuliujumisele, kuigi ta on tugev ka teistel aladel. Samal ajal tundub targem võtta üks kuld kui kolm pronksi.”

Ränk töö tuleb ajapikku, praegu võetakse asja rahulikult. „Eneli on kõigest 14-aastane ja kindlasti veel mitte tippsportlane,” arvas Hein. „Juurde saab panna kõikjalt – läbi erinevate treeningute, toitumise... Eks minagi õpi tema kõrvalt. Hakkasin tööle noore treeneri uljusega ja arenen tasapisi. Seni on läinud kõik ülesmäge, olümpia A-norm tuli ära... Siit liigume edasi. Kui mulle sein vastu tuleb, teeme nii, nagu Enelile parem on.”

Tokyos saab Jefimova osaleda teistelgi distantsidel, kus on täidetud B-norm. „Ta ujub rinnuli ka 200 meetrit ja ehk teeb veel mõne stardi. Vaatame olümpia ajakava ning seejärel otsustame,” selgitas Hein.

Lõpetuseks – mis on Jefimova suur eesmärk? „Olen seadnud endale kõrgeima eesmärgi,” sõnas ta ega peljanud seda avaldada. „Olümpiakuld.”

Eneli Jefimova: „Olin A-normi ületamiseks valmis füüsiliselt, aga mitte emotsionaalselt.”

