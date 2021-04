Keenia üritab oma kohta WRC kalendris kindlustada radikaalse meetmega, mis Eestis hetkel läbi ei läheks

24.-27. juunini toimuva Safari ralli korraldus näib praegu kulgevat plaanipäraselt. Kõik mõistavad, et Aafrika mandril toimuva ralli suhtes valitseb veidi suurem skepsis ning logistiliselt on see tiimidele suurem peavalu kui Euroopa rallide puhul, kuid juba sel nädalal peaksid esimesed tiimide saadetised Euroopast laevaga musta mandri poole teele minema.