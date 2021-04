OTSEBLOGI | PSG või Bayern? Üks mullustest finalistidest peab Meistrite liiga poolfinaalist suu puhtaks pühkima

"Teame, et peame lööma vähemalt kaks väravat. See saab olema keeruline ülesanne, aga need on need mängud, mille nimel me jalgpalli mängimegi. Me tahame Pariisis korraldada väikse üllatuse. Loomulikult oleksime üliõnnelikud, kui meil see õnnestuks," ütles eilsel pressikonverentsil Bayerni peatreener Hansi Flick.