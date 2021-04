Koroonaviiruse alistanud tipptreener: see oli minutite küsimus, et oleksin teise ilma läinud

“Teisel päeval süstiti mulle veeni antibiootikumi, mis pidavat kõige kiiremini kopsupõletiku vastu võitlema. Selgus aga, et minu organismile see ei sobinud ja hingamine hoopis sulgus. See oli minutite küsimus, et oleksin teise ilma läinud,” rääkis Vahtra, kes on tänaseks raskest haigusest võitu saamas.