Soome MM-ralli kohale on tõusnud tumedad pilved

Rallit.fi kirjutab, et kuigi Soome valitsus plaanib karmide koroonapiirangute tühistamist, mõjutab pandeemia endiselt suvel toimuvaid suursündmusi. Praeguste väljavaadete kohaselt kestab Soomes koroonaviiruse vastu vaktsineerimise esimene voor kuni suve lõpuni, mistõttu on suuremad avalikud üritused tõenäoliselt lubatud alles pärast suve. Seetõttu otsitakse hetkel võimalusi, et lükata Soome ralli septembrikuusse.

Märtsis ütles ralli korraldamise eest vastutava AKK Sports Oy tegevjuht Riku Bitter Rallit.fi-le, et võistluse korraldamine ilma publikuta on "keeruline", sest nad vajavad piletitulu. Mullu jäi Soome MM-etapp koroonaviiruse tõttu teatavasti sootuks ära.

Ralliportaal DirtFish väidab, et Soome rallit ilma publikuta ei korraldata. Hetkel peavad Jyväskylä ralli korraldajad MM-sarja juhtide ja rahvusvahelise autoliidu FIA-ga läbirääkimisi, et leida võistlusele hooaja lõpus uus kuupäev.

"Numbrid ei jookseks lihtsalt fännideta kokku. See on põhiline põhjus," lisas allikas DirtFishile.

"Ma ütleksin, et septembrikuine aeg poleks halb," kommenteeris eestlane. "Soomlastel on selline rajakate, mis on vihmastes oludes päris okei, seega ei tohiks see probleemiks olla. Olen Soomes mõnel kohalikul võistlusel septembris osalenud ja see polnud sugugi halb."