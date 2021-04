Eesti saalijalgpall: Viimsi jäi sammu kaugusele kullast

„Kaarnate“ ilmumine finaali on võrdlemisi ootamatu sündmus, enamik spetsialiste ja kaasaelajaid eeldasid, et näevad seal pigem Narva Unitedit või Tallinna Cosmost, kuid tartlastel õnnestus kõiki üllatada. Tõenäoliselt on Ravens sõltumata finaalseeria tulemustest ise oma esinemisega sellel hooajal rahul – praegu on isegi raske uskuda, et kaks kuud enne põhiturniiri lõppemist paiknesid nad turniiritabelis viimasel kohal. Ilmselge, et Tartu peamiseks ülesandeks finaalis on lihtsalt jalgpalli mängida – kui tartlased saavad oma mängu nautida, siis võimalik, et nad näitavad ka väärikat tulemust.