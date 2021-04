Maailma tennise teine reket andis positiivse koroonatesti

Medvedev on pandud eneseisolatsiooni ja viibib arstide järelevalve all.

"See on suur pettumus, et mul jääb Monte Carlos mängimata. Keskendun nüüd taastumisele ja ootan, et saaksin võimalikult kiiresti ja võimalikult turvaliselt Tour`ile naasta," kommenteeris Medvedev.