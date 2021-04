Müller PSG-ga kordusmängu eel: me ei lähe platsile viie ründajaga, kuid jahime kiiret väravat

Thomas Müller rõhutas eile, et kõige tähtsam on ründeliinis oma võimalused paremini ära realiseerida kui avamängus.

"Meie filosoofia on ründav, kuid me ei lähe mängule viie ründajaga, vaid tavapärases stiilis. Me ei hakka asju vägisi suruma, kuid kahtlemata jahime kiiret väravat," kommenteeris Müller Bayerni koduleheküljel.