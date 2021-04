VIDEO | 53 punkti paugutanud Stephen Curry ületas Wilt Chamberlaini rekordi

Kui legendaarne Chamberlain viskas kuue hooajaga (1959-65) Philadelphia ja San Francisco Warriorsi eest kokku 17 783 punkti, siis Curry on 12 hooajaga jõudnud 17 817 punktini. Chamberlain jõudis 429 mänguga keskmiselt 41,5 punktini, Curryl oli enne Nuggetsiga mängu kirjas keskmiselt 23,9 punkti.

"Wilti rekordi alistamine ükskõik millise statistilise näitaja osas on väga märkimisväärne saavutus, sest tema nimi figureerib suures osas NBA rekordites. See saavutus näitab ilmekalt, millise panuse on Steph siin 12 aastaga andnud," kiitis Warriorsi peatreener Steve Kerr Curryt.