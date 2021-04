Jüri Vips F1-sarja pääsemisest: hetkel on 2022. aasta sõitjate turgu väga raske ennustada

Red Bulli F1 meeskonna juunioride tiimi kuuluv Vips ei saanud mullu koroonapandeemia tõttu Jaapani Super Formula sarja kolmel esimesel etapil osaleda. Seetõttu lõi ta kaasa Formula Regional EM-sarjas (FREC) kuniks pääses vigastatud Sean Gelaeli asemel neljaks etapiks F2 sarja.

Kuna 20-aastane jaapanlane Yuki Tsunoda tegi mullu vägeva hooaja - võites F2-sarjas kolm etappi ja pälvides kokkuvõttes kolmanda koha -, edutati ta 2021. aastaks AlphaTauri F1 meeskonna põhisõitjaks.

Tänavu Hitech Grand Prix` meeskonnas kihutav Vips usub, et tema eelmise hooaja vintsutused muutsid ta vaimselt tugevamaks.

"Ma arvan, et see on mind tegelikult vaimselt mõnes tugevamaks teinud, kuid see oli üsna raske, kui ma ei saanud Super Formulas võistelda," ütles Vips Motorsport.com-ile. "Yukil [Tsunodal] oli mullu tõeliselt hea aasta ja ta sai väärilise edutamise. Kuid ma arvan, et see on mind tugevamaks teinud."

"Ilmselgelt pean ma sel aastal tulemusi näitama, aga ma ei näe põhjust, miks ma ei peaks seda tegema. Nägime esimesel võistlusnädalavahetusel, et olime vähemalt kiiruse osas paremate hulgas," lisas Vips optimistlikult. "Ma arvan, et kui ma teen head tööd ja minu õnn pöördub, avanevad mulle mõned (F1) võimalused."

Kuna Tsunoda on näidanud AlphaTauri tiimis Pierre Gasly kõrval head sõitu, lisab see enesekindlust ka Vipsile. 2022. aasta sõitjate turg on eestlase arvates aga segane ja etteennustamatu.

"Raske on midagi ennustada. Kuid kui ma pean veel ühe hooaja ootama, on see okei, kui mõelda Pierre`ile (Gasly). Ta võitis GP2 sarja ja võistles siis veel aasta Super Formula sarjas, enne kui teda edutati," rääkis Vips.

"Sõitjate turgu on raske järgmiseks aastaks ennustada. Raske öelda, kas see juhtub järgmisel aastal või hilisemas tulevikus, aga ma loodan, et ikkagi järgmisel aastal," lisas eestlane F1 sarja pääsemise kohta.

Vipsil on tugev konkurents ka Red Bulli juunioride tiimis, sest F2 sarja uustulnuk, 19-aastane uusmeremaalane Liam Lawson on tänavu juba võitnud ühe sõidu ja kogenum Jehan Daruvala (22) pääses Bahreinis poodiumile.