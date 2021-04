Conor McGregor tühistas suurmatši: põhjuseks heategevuseks mõeldud pool miljonit dollarit

Conor McGregor Annouces His Retirement Foto: Gene Blevins, ZUMAPRESS.com/Scanpix

MMA-fännid olid kalendrites juba punasega ära märkinud 10. juuli, kuna just sel kuupäeval pidid kolmandat korda kohtuma kergkaalu ässad Conor McGregor ja Dustin Poirier. Vaidlus heategeuseks annetatava poole miljoni dollari pärast viis aga asjad nii kaugele, et iirlase sõnul jääb matš ära. McGregor läks süüdistuste peale endast nii välja, et Poirier tehti vähemalt sõnades täiesti maatasa.