Häbistatud Lance Armstrong sattus uute süüdistuste alla

"Lance Armstrong, ta on on suurim petis. Seda kõikidel tasanditel. Usun ühtlasi, et tal oli ratta sees ka mootor," lausus Verdy.

"Mul on ikka veel need pildid mägietappidest silmade ees, kuidas ta kõik konkurendid maha jättis. Pärast etappi helistasin kõigile ekspertidele ja keegi neist ei osanud selgitada, kuidas see võimalik oli," meenutas Verdy. "Isegi koos EPO-ga tundub see võimatu. Midagi oli valesti ja eksperdid ütlesid, et see polnud EPO, mis vahe sisse tegi."