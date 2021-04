Heiki Nabi: seis on sitt, aga see on meie tuleviku väetis

"Seis on sitt, aga see on meie tuleviku väetis," tsiteeris Nabi alustuseks Lennart Meri sõnu.

"Kõige hullem on, et ei tea, kuidas see aine organismi sai. Loodame, et jõuame selguseni, kuidas see tuli. Ma ei usu, et keegi sokutas. On võimalik, et tuli joogist, toidust, higist, kokkupuutest teise inimesega," loetles Nabi võimalikke variante.