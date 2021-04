Solskajer kritiseeris Tottenhami ründajat: kui minu poeg käitunuks nii, jätaksin ta söögist ilma

"Kui see oleks olnud minu poeg, kes niimoodi lamama jäi, et kümme sõpra peavad teda püsti aitama, jäänuks ta söögist ilma. See oli ju piinlik," kommenteeris Solskjaer pettunult, vahendab BBC Sport.

"Tegemist oli täiesti puhta väravaga. Son pettis lihtsalt kohtunikud ära. Kahjuks otsustas kohtunik - või pigem VAR -, et me ei mängi jalgpalli," lisas norralane.

Tottenhami boss Jose Mourinho ütles mängujärgsel pressikonverentsil, et Solskjaeri kommentaar oli kohatu. "Olen väga-väga üllatunud, et Ole kommenteeris Sonny käitumist niimoodi. Ütlesin seda ka talle endale. Kui mina võrdleksin mõne teise klubi mängijat oma pojaga ja ütleksin, et ei anna talle enam süüa, kuidas sellele siis reageeritaks? Väga kurb lugu. Kahju, et teil ei ole moraalset au kohelda mind samamoodi nagu teisi," sõnas Mourinho.